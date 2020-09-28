SAVUNMA ADETA UYUDU

İlk yarı bu skorla sona erdi. 51'de Güven'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu kaleci Sehic tokatlayarak uzaklaştırdı. 63'te Beşiktaş defansı uyudu, Kravets skoru 2-0 yaptı.

VİDA'DAN ÇOK BÜYÜK BİR HATA

69. dakikada Aboubakar'ın şutunu Sehic kornere çeldi. 78'de Vida büyük bir hata yaptı. Kravets'in pasında Shengelia ceza sahası dışından topu boş ağlara bıraktı ve fark 3'te çıktı: 3-0.

TEK GOL GÖKHAN TÖRE'DEN

83'te Vida bu kez penaltıya sebebiyet verdi. Kravets penaltıdan tabelayı 4-0 yaptı. Duraklamalarda sahneye çıkan Gökhan Töre skoru belirledi: 4-1.

OKTAY DERELİOĞLU: BEŞİKTAŞ NEREYE KOŞUYOR!

Farklı yenilgiyle biten bir maçı izledik. Peki bu maçta Konyaspor çok mu iyi oynadı? Hayır. Konya'yı küçümsemek için söylemiyorum ve onları tebrik de ediyorum. Ama Beşiktaş hiçbir şey yapmadı. Büyük takıma yakışmayacak goller yendu. İlk gol tam bir savunma faciası. Beşiktaşlı defans oyuncuları da başka havada. Kornede sanki tın tın geliyorlar. 2. golde Welinton ceza sahısını tutuyor! Kravets artık bomboş. Ama diyor ki "Ersin sen karşıla." Ersin ayakta kalsa topu karşılayacak ama yere yatıyor. Böyle olunca da dar açıdan Konyaspor'un 2. golü geliyor. 3 ve 4 için bir şey dememe gerek yok. Beşiktaş'ta yapılan hamleler ve değişikliklerde bir umut veren Aboubakar var. Ama belli ki onunda biraz zamana ihtiyacı var.

CİDDİ BİR UYUM SORUNU VAR

WELINTON ile Vida kesinlikle anlaşamıyorlar. İyi bir ikili olamadılar. Welinton zaten Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Aslında Beşiktaş'ın oyuncusu olmayan çok oyuncu var. Kadro mühendisliği daha iyi yapılabilirdi. Beşiktaş sinyali geçen hafta vermişti.