Ligin İlk iki haftasında galibiyet alamayan Trabzon, 3. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'le geçti. 24. dakikada Baker'ın kullandığı kornerde topu kafayla tamamlayan Afobe, Trabzon'u 1-0 öne geçirdi.
GOLLER ART ARDA GELDİ
33'te Baker, Afobe'ye güzel bir servis yaptı. İngiliz golcü farkı ikiye çıkardı. 45'te Nwakaeme ceza sahası dışından sert bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
ADEM'İN GOLÜ YETERLİ OLMADI
Nwakaeme'nin 48'de çektiği şutu Hadebe çizgiden çıkardı. Malatya, Adem'in penaltı golüyle 78'de durumu 3-1'e getirdi. 85'te Topalli'nin kafa vuruşunda Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Trabzon maçı 2 farkla kazandı.
BENIK AFOBE YILDIZLAŞTI
Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, Bordo-Mavili forma ile ikinci maçında şov yaptı. İngiliz forvet attığı iki golle Yeni Malatya karşısında alınan galibiyette önemli rol oynarken, gelecek için de umut saçtı. Afobe taraftardan tam not aldı.
İLK YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK
Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. İngiliz hoca, "Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Oyuna giren oyuncularımızın katkısı ile daha güçlü durduk" diye konuştu.