BENIK AFOBE YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe, Bordo-Mavili forma ile ikinci maçında şov yaptı. İngiliz forvet attığı iki golle Yeni Malatya karşısında alınan galibiyette önemli rol oynarken, gelecek için de umut saçtı. Afobe taraftardan tam not aldı.

İLK YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK

Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. İngiliz hoca, "Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Oyuna giren oyuncularımızın katkısı ile daha güçlü durduk" diye konuştu.