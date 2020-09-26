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    • 26.09.2020 18:23
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    Son dakika: 'un maçı ilk 11'i belli oldu

    ’in 3. haftasında sahasında ’u ağırlıyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
    'in 3. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

    Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A.İldiz, Adem, Umut, Fofana




    YENİ TRANSFERLER TAKIMA ALIŞTI
    Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.

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