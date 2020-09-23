Trabzon yerel medyası hakem hatalarını ele aldı! "Derin operasyon"

Trabzon'da yayın yapan Karadeniz, Günebakış, Taka, Son Nokta ve Kuzey Ekspres dün "Derin Operasyon" başlığıyla ortak manşetle çıktı, TFF Başkanvekili Mehmet Baykan'ı hedefe koydu.

Haberde "Daha Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor akıl almaz hakem kararlarıyla puan kayıpları yaşadı. Beşiktaş karşısında bir penaltısı verilmeyen, aleyhine verilen komik penaltı ve kırmızı kartla 10 kişi kalan Trabzon, sahasında 3 puan kaybetmişti. Denizli'de ise 4 penaltısı verilmeyen, bir penaltısı ve golü iptal edilen Trabzonspor yine puan kaybı yaşadı. Trabzonspor'a yönelik bu operasyonun arkasında, TFF içindeki derin yapılanmasıyla dikkat çeken Mehmet Baykan yatıyor" denildi. Manşette, "Baykan'ın Trabzonspor'a karşı operasyonlarını genellikle Yaşar Kemal Uğurlu üzerinden yapması dikkat çekiyor. Uğurlu'nun ya orta hakem ya da VAR hakemi olduğu maçlarda Trabzonspor dilim dilim doğrandı" ifadeleri yer aldı.