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    • Spor
    • 23.09.2020 Gazete
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    Trabzon yerel medyası hakem hatalarını ele aldı! "Derin operasyon"

    Trabzon'da yayın yapan , Günebakış, Taka, ve dün “Derin Operasyon” başlığıyla ortak manşetle çıktı, ’ı hedefe koydu.

    Derin operasyon

    Trabzon'da yayın yapan , Günebakış, Taka, ve dün "Derin Operasyon" başlığıyla ortak manşetle çıktı, 'ı hedefe koydu.

    Haberde "Daha 'in 2. haftasında akıl almaz hakem kararlarıyla puan kayıpları yaşadı. karşısında bir penaltısı verilmeyen, aleyhine verilen komik penaltı ve kırmızı kartla 10 kişi kalan Trabzon, sahasında 3 puan kaybetmişti. Denizli'de ise 4 penaltısı verilmeyen, bir penaltısı ve golü iptal edilen Trabzonspor yine puan kaybı yaşadı. Trabzonspor'a yönelik bu operasyonun arkasında, TFF içindeki derin yapılanmasıyla dikkat çeken Mehmet Baykan yatıyor" denildi. Manşette, "Baykan'ın Trabzonspor'a karşı operasyonlarını genellikle üzerinden yapması dikkat çekiyor. Uğurlu'nun ya orta hakem ya da VAR hakemi olduğu maçlarda Trabzonspor dilim dilim doğrandı" ifadeleri yer aldı.

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