Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Terim, Roma'ya transferi gündemde olan savunma oyuncusu Marcao ile ilgili "Teklif var mı? Gidecek mi" sorusuna verdiği cevapla bir anda gündem oluşturdu.

ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY

Terim, "Eğer Galatasaray'ın ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok Galatasaray'a bir fayda gelecekse, ben de giderim." cevabını verdi.

TARAFTAR GURUR DUYACAK

Maçla ilgili de konuşan Terim, "Oyuncularımı özverileri için kutluyorum. Üstü üste 2 zorlu maç oynamak kolay değil. Taraftarın gurur duyacakları bir takım meydana geliyor" dedi.

MAÇIN HAKEMİNİ TEBRİK ETTİ

Maçın hakemlerine de değinen Terim, "Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi iletiyorum. Etki altında kalmadan iyi maç yönettiler" ifadesini kullandı.