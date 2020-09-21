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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    'den bomba açıklamalar! "Ekonomiye katkısı olacaksa ben de giderim"

      , maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Eğer Galatasaray'ın ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok Galatasaray'a bir fayda gelecekse, ben de giderim." cevabını verdi.

    Ben de giderim

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Terim, Roma'ya transferi gündemde olan savunma oyuncusu Marcao ile ilgili "Teklif var mı? Gidecek mi" sorusuna verdiği cevapla bir anda gündem oluşturdu.

    ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY
    Terim, "Eğer Galatasaray'ın ekonomisine, gidişatına katkıda bulunacaksa, fertlerin önemi yok Galatasaray'a bir fayda gelecekse, ben de giderim." cevabını verdi.

    TARAFTAR GURUR DUYACAK
    Maçla ilgili de konuşan Terim, "Oyuncularımı özverileri için kutluyorum. Üstü üste 2 zorlu maç oynamak kolay değil. Taraftarın gurur duyacakları bir takım meydana geliyor" dedi.

    MAÇIN HAKEMİNİ TEBRİK ETTİ
    Maçın hakemlerine de değinen Terim, "Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi iletiyorum. Etki altında kalmadan iyi maç yönettiler" ifadesini kullandı.

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