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    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
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    çok sert konuştu! "Bunun adı terbiyesizlik"

    Denizlispor maçında hakem hatalarına maruz kalan Yönetimi ağır bir açıklama yayınladı. Toroğlu da kayıtsız kalmadı. Ünlü yorumcu, "Ayıp! Terbiyesizlik! Bir cümle daha söylersem, ayıp olur. Bu hakemlerin kafasına şeytan çabuk girmiş" ifadelerini kullandı.

    Bunun adı terbiyesizlik

    Trabzonspor ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçından sonra Denizlispor maçında da bariz hakem hatalarına maruz kalınca sert tepki gösterdi. Bordo- Mavililer'in hedefinde hakem olduğu kadar VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da var.

    SÜREKLİ TRABZON MAÇLARINDA
    Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'un maçlarında birçok tartışmalı karara imza atan Yaşar Kemal Uğurlu, kariyerinde en çok Bordo- Mavili takımın maçlarını yönetti.

    VAR SENİ NASIL ÇAĞIRMAZ!
    Toroğlu, "Penaltı pozisyonuna düdük çalmayan, VAR'a gitmeyen hakemin gözlerinden öperim! Terbiyesizlik! Bir cümle daha söylersem, ayıp olur. Hakemlerin kafasına şeytan çabuk girmiş" dedi.

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