Trabzonspor ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçından sonra Denizlispor maçında da bariz hakem hatalarına maruz kalınca sert tepki gösterdi. Bordo- Mavililer'in hedefinde hakem Volkan Bayarslan olduğu kadar VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da var.

SÜREKLİ TRABZON MAÇLARINDA

Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor'un maçlarında birçok tartışmalı karara imza atan Yaşar Kemal Uğurlu, kariyerinde en çok Bordo- Mavili takımın maçlarını yönetti.

VAR SENİ NASIL ÇAĞIRMAZ!

Toroğlu, "Penaltı pozisyonuna düdük çalmayan, VAR'a gitmeyen hakemin gözlerinden öperim! Terbiyesizlik! Bir cümle daha söylersem, ayıp olur. Hakemlerin kafasına şeytan çabuk girmiş" dedi.