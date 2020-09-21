Trabzonspor'da dün yeni transferler Flavio, Lewis Baker ve Benik Afobe için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk iki haftada Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarını işaret ederek bu üç futbolcuya, "Futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor. Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor" dedi.

Taraftarlardan sabırlı olmalarını da isteyen Ağaoğlu, "Başarı inanarak ve mücadele ederek gelir. Taraftarlarımız bize inansınlar, mücadeleyi de biz vereceğiz" diye konuştu.