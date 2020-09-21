Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Hakem hatalarına hazırlıklı olsunlar!

    'da dün yeni ler Flavio, ve için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Bordo-Mavili kulübün başkanı , ilk iki haftada Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarını işaret ederek bu üç futbolcuya, “Futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor. Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor” dedi.

    Hazırlıklı olsunlar!

    'da dün yeni ler Flavio, ve için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Bordo-Mavili kulübün başkanı , ilk iki haftada Trabzonspor aleyhine yapılan hakem hatalarını işaret ederek bu üç futbolcuya, "Futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor. Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor" dedi.

    Taraftarlardan sabırlı olmalarını da isteyen Ağaoğlu, "Başarı inanarak ve mücadele ederek gelir. Taraftarlarımız bize inansınlar, mücadeleyi de biz vereceğiz" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ahmet Ağaoğlu: Hakem hatalarına hazırlıklı olsunlar!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri