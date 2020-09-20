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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    Porto için ’ye haber gönderdi!

    Daha önce ’in kiralanma talebine karşı çıkan Porto, Samatta ine çok yaklaşınca görüşme talep etti. Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.



    Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Samatta transferine çok yaklaşan F.Bahçe'ye Porto'dan mesaj geldi. Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

    ŞARTLAR MASAYA YATACA
    Daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkan Portekiz temsilcisi, ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını F.Bahçe ile görüşmek istiyor.



    SON KARARI BULUT VERECEK
    F.Bahçe'nin şartların uygun olması durumunda Ze Luis'in transferine sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında. Bu durumda Samatta ile Ze Luis arasındaki tercihi Erol Bulut yapacak.



    PORTO MAÇ KADROSUNA ALMADI
    Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum transfer görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı.

    ZE LUIS'UN KALITESİ TARTIŞILMAZ
    ZE Luis Avrupa Ligleri'nin en kaliteli golcülerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor.
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    Haberler Spor Porto Ze Luis için Fenerbahçe’ye haber gönderdi!
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