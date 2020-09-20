



PORTO MAÇ KADROSUNA ALMADI

Bu arada Porto'da Ze Luis, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında oynanan Braga maçının kadrosuna da alınmadı. Bu durum transfer görüşmelerindeki durumun ciddiyeti olarak yorumlandı.



ZE LUIS'UN KALITESİ TARTIŞILMAZ

ZE Luis Avrupa Ligleri'nin en kaliteli golcülerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor.

