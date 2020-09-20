Ve Nazım Sangare Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor'un 26 yaşındaki sağ bekini kadrosuna kattığını resmi internet sitesinden açıkladı. Beşiktaş'ın da istediği milli futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin bu transfer için ödeyeceği rakamı ise Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk açıkladı.
1 MİLYON 750 BİN EURO
Öztürk, "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik" ifadelerini kullandı.
TAKVİM, önceki günkü sayısında Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğunu yazmıştı.