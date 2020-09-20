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    • 20.09.2020 Gazete
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    Sarı-Lacivertliler, 'un 26 yaşındaki sağ bekini kadrosuna kattığını resmi açıkladı. 'ın da istediği milli futbolcuyu renklerine bağlayan 'nin bu için ödeyeceği rakamı ise Antalyaspor Başkanı açıkladı.

    Sangare Fenerbahçe’de


    Ve 'de... Sarı-Lacivertliler, 'un 26 yaşındaki sağ bekini kadrosuna kattığını resmi açıkladı. 'ın da istediği milli futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin bu için ödeyeceği rakamı ise Antalyaspor Başkanı açıkladı.



    1 MİLYON 750 BİN EURO
    Öztürk, "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den 1 milyon 750 bin euro + oyuncu takası + sonraki satıştan pay çerçevesinde bir teklif geldi. Biz de teklifi kabul ettik" ifadelerini kullandı.



    TAKVİM, önceki günkü sayısında Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğunu yazmıştı.

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