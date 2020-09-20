Beşiktaş evinde puan bıraktı: 1-1... Kartal, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Kartal, 9. dakikada etkili geldi. Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Necip'ten kafayla asist
33'te Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 36'da ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin çeldi.
Cyle Larin zoru başardı!
58'de Antalyalı Bünyamin'in ceza sahası içindeki sert şutu Ersin'de kaldı. 75'te Boyd, Larin'e pasını verdi. Kanadalı golcü kale dibinden topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.
Atiba ile fırsatı kaçırdı
83'te Vida'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 85'te Antalyasporlu Gökdeniz beraberlik golünü attı. 89'da Atiba'nın kafası direği yaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.