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    • Spor
    • 20.09.2020 Gazete
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    , ’u deviremedi

    Siyah-Beyazlılar 33. dakikada ’in golüyle öne geçti. Ancak maçın sonunu getiremedi. ’un 18’lik yıldızı Gökdeniz Bayrakdar 85’te attığı golle Kara ’ı şoke etti.

    Önce beyaz sonra siyah

    Beşiktaş evinde puan bıraktı: 1-1... , ile sahasında 1-1 kalarak 2 puan kaybetti. Kartal, 9. dakikada etkili geldi. Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

    Necip'ten kafayla asist
    33'te     Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu 'in kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 36'da ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin çeldi.

    Cyle Larin zoru başardı!
    58'de     Antalyalı Bünyamin'in ceza sahası içindeki sert şutu Ersin'de kaldı. 75'te Boyd, Larin'e pasını verdi. Kanadalı golcü kale dibinden topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.

    Atiba ile fırsatı kaçırdı
    83'te Vida'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 85'te Antalyasporlu Gökdeniz beraberlik golünü attı. 89'da Atiba'nın kafası direği yaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

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