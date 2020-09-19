Antalya’da corona şoku

Antalyaspor Beşiktaş maçı öncesinde büyük şok yaşadı. Maç öncesi özel bir kurumda yapılan corona testlerinde 55 kişide virüse rastlandı. Bu gelişme sonrası ikinci test yapıldı.

53 KİŞİ NEGATİFE DÖNDÜ

İkinci test İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılırken, bu testlerin neticesinde pozitif sayısı 2'ye düştü. Bir futbolcu ve bir personelin pozitif çıktığı açıklandı.

DERİN BİR NEFES ALDILAR

Antalyaspor, testlerin negatife dönmesiyle Beşiktaş maçına çıkacaklarını açıkladı. 53 kişinin negatife dönmesiyle Antalya büyük bir şoku atlattı .