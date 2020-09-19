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    • Spor
    • 19.09.2020 Gazete
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    ’da maç öncesi koronavirüs şoku!

    maçı öncesi hatalı çıkan ilk testin ardından spor’a 2. test yapıldı. 55 olan pozitif kişi sayısı 2’ye indi. ekibi Beşiktaş maçı için ’a gitti.

    Antalya’da corona şoku

    Antalyaspor Beşiktaş maçı öncesinde büyük şok yaşadı. Maç öncesi özel bir kurumda yapılan corona testlerinde 55 kişide virüse rastlandı. Bu gelişme sonrası ikinci test yapıldı.

    53 KİŞİ NEGATİFE DÖNDÜ
    İkinci test İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılırken, bu testlerin neticesinde pozitif sayısı 2'ye düştü. Bir futbolcu ve bir personelin pozitif çıktığı açıklandı.

    DERİN BİR NEFES ALDILAR
    Antalyaspor, testlerin negatife dönmesiyle Beşiktaş maçına çıkacaklarını açıkladı. 53 kişinin negatife dönmesiyle büyük bir şoku atlattı .

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