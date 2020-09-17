Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Nefçi ile oynanacak maç öncesinde Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu. Terim, "Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa'ya alışkın bir takım. Her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar mücadele etmek ister" dedi.

Transferler hakındaki sorularını da yanıtlayan Terim, "Bakıyorum yine birçok transfer ismi var, benim haberim yok. Transferi yapmış olmak için yapmak istemiyorum. Transfer olursa olur olmazsa da bu kadro ile devam edeceğiz. Olmazsa da karalar bağlamayız, söylenmeyiz" ifadelerini kullandı. Terim Muslera için de "Geri dönmek için çok çalışıyor. Futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum" dedi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Galatasaray kafilesi kardeş ülke Azerbaycan'da havaalanında çiçeklerle karşılındı. Bakü'de Fatih Terim'e olan ilgi ise görülmeye değerdi.