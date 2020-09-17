CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport frekansı!

CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport izleme yolları futbolseverlerin merak konusu oldu. CBC Sport frekansı, evinde uydu alıcısı bulunan Galatasaray taraftarlarının sorguladığı konulardan birisi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 19:00'da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Maçı yayınlayacak kanallardan birisi de CBC Sport olacak. Peki, CBC Sport nasıl izlenir? İşte, CBC Sport canlı izleme yolları!
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
GALATASARAY NEFTÇİ MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ!
Aşağıdaki kanalların dev maçı canlı yayınlaması bekleniyor:
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1