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    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
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    'dan Sörloth kararı: 15 milyon euro istiyoruz

    Sörloth için Leipzig ile çok uzun zamandır görüşme halinde olan Bordo-Mavililer, son teklif olan 24 milyon Euro net ve 6 milyon Euro bonuslar içeren teklife oldukça sıcak bakıyor. Ancak C.Palace, "Biz de belirlenen bonservis ücretinin yarısını istiyoruz" dedi. Trabzon bu talebe olumsuz yanıt verirken, "15 Milyon Euro net ücret kazanmadan bu in gerçekleşmesine onay vermeyiz. Üzerine verilecek net ücreti size verebiliriz" dedi.

    15 milyon euro istiyoruz

    Sörloth için Leipzig ile çok uzun zamandır görüşme halinde olan Bordo-Mavililer, son teklif olan 24 milyon Euro net ve 6 milyon Euro bonuslar içeren teklife oldukça sıcak bakıyor. Ancak C.Palace, "Biz de belirlenen bonservis ücretinin yarısını istiyoruz" dedi. Trabzon bu talebe olumsuz yanıt verirken, "15 Milyon Euro net ücret kazanmadan bu in gerçekleşmesine onay vermeyiz. Üzerine verilecek net ücreti size verebiliriz" dedi.

    SALCEDO AN MESELESİ
    Trabzonspor'un stoper bölgesi için kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Carlos Salcedo transferinde önemli mesafe kat edildi... Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için Bordo-Mavililer'in önemli bir kiralama bedeli verebileceği ve bu transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öğrenildi.

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