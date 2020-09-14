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    • Spor
    • 14.09.2020 Gazete
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    'da pençesi

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında spor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş Tyler Boyd, Mensah ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-1 kazandı.

    Trabzon'da Kartal pençesi

    Beşiktaş sezonun ilk derbisinde spor'u 3-1 yendi. 29. dakikada öne geçen taraf oldu. Tyler Boyd'un sol çaprazdan şutunda top Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluşturdu: 0-1. 38'de Beşiktaş'ın santrforu Larin'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

    MENSAH GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    42'de Uğurcan ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi. 48'de Mensah çalımlarla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top dışarı çıktı.

    VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ
    59'da Guilherme'nin ortasına kale dibinde Campi dokunamadı. 64'de Beşiktaş korner kullanırken Atiba yerde kaldı. Hakem VAR'a gittikten sonra penaltı verdi. Penaltıyı Mensah gole çevirdi.

    KALECİ ERSİN'DEN HATALI ÇIKIŞ
    75'te Dorukhan'ın pasında Lens golü attı. 86'da Campi'nin pasında Ersin hatalı çıktı. A.Ömür kafayla golü buldu. 89'da Lens kale dibinden kaçırdı.

    FIRTINA EVİNDE GÜLEMİYOR
    Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan (3 beraberlik 2 yenilgi), 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir seri yaşıyor.

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