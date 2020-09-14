Trabzon'da Kartal pençesi

Beşiktaş sezonun ilk derbisinde Trabzonspor'u 3-1 yendi. 29. dakikada Beşiktaş öne geçen taraf oldu. Tyler Boyd'un sol çaprazdan şutunda top Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluşturdu: 0-1. 38'de Beşiktaş'ın santrforu Larin'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

MENSAH GOLE ÇOK YAKLAŞTI

42'de Uğurcan ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi. 48'de Mensah çalımlarla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top dışarı çıktı.

VAR'A GİTTİ PENALTIYI VERDİ

59'da Guilherme'nin ortasına kale dibinde Campi dokunamadı. 64'de Beşiktaş korner kullanırken Atiba yerde kaldı. Hakem VAR'a gittikten sonra penaltı verdi. Penaltıyı Mensah gole çevirdi.

KALECİ ERSİN'DEN HATALI ÇIKIŞ

75'te Dorukhan'ın pasında Lens golü attı. 86'da Campi'nin pasında Ersin hatalı çıktı. A.Ömür kafayla golü buldu. 89'da Lens kale dibinden kaçırdı.

FIRTINA EVİNDE GÜLEMİYOR

Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (3 beraberlik 2 yenilgi), 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir seri yaşıyor.