Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan Karadeniz, Mame Diouf.
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba.