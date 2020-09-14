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    • 14.09.2020 20:09
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    Hatayspor- | CANLI ANLATIM

    Hatayspor, 'in açılış haftasında son şampiyon 'i ağırlıyor. 'ın yönettiği Hatayspor-Başakşehir maçının takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Hatayspor-Başakşehir |CANLI

    'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol , 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.



    HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
    Hatayspor: Mohamedi, Yusuf, Dos Santos, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ribeiro, Gökhan , Mame Diouf.

    Başakşehir: , Caicara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, .

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