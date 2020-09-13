Süper Lig 'de yeni sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Trabzon'daki ilk derbiyi 3-1'le kazanan Beşiktaş oldu.Maça iyi başlayan Trabzonspor, Beşiktaş kalesinde gole yaklaşmasına rağmen meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi. 25 dakikalık Trabzonspor baskısından gol yemeden çıkan Beşiktaş, ilk pozisyonunda golü buldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Tyler Boyd, güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında Trabzonspor ve Beşiktaş karşılıklık pozisyonlar bulsa da bu ataklardan gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







BEŞİKTAŞ 2. YARIDA FARKA GİTTİ

Trabzonspor ikinci yarıya da iyi başladı ancak bir kez daha golleri bulan Beşiktaş oldu. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, penaltı kazandı. 64. dakikadaki penaltıda topun başına geçen Mensah, skoru 2-0 yaptı.

Gollerine devam eden Beşiktaş, Trabzonspor savunması arasından tek başına gol çıkartan Lens ile farkı 3'e çıkarttı. 73. dakikada oyuna giren Lens, 1 dakikada sonra takımı adına golü atan isim oldu.

2. goldeki penaltıdan önce 10 kişi kalan Trabzonspor, aradığı golü 86. dakikada buldu. Trabzonspor, genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile farkı 2'ye indirdi. 3-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş, Trabzon deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.