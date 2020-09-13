Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra transfer için 24 saat çalıştıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Ancak transfer olmasa da çok iddialıyız" diye konuştu.

TRANSFERLER PARA KAZANDIRMALI

Kendilerinin Galatasaray olduğunu vurgulayan Terim, "Hiçbir şey olmasa da biz hep iddialıyız. Yeni bir takım için alacağımız oyuncuların bize para kazandırmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

OKAY'I KULÜBÜ BİZE VERMEDİ

Okay Yokuşlu transferinin olmayacağını açıklayan Terim, "Okay'ı istedik o da çok iyi niyetliydi ama kulübü vermedi. Ancak taraftarımız bilsin ki her şeyin bir sebebi vardır" diye konuştu.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

İlk maçların her zaman zor olduğunu söyleyen Terim, "Kazandığımız için mutluyum. 600'ün üstünde pas yaptık. Çok pozisyon ürettik. Hep üstün oynadık. Bu çok önemli" ifadesini kullandı.