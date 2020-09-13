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    • Spor
    • 13.09.2020 Gazete
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    'den çarpıcı açıklamalar: olmasa da çok iddialıyız

    Galatasaray Teknik Direktörü maçtan sonra yaptığı açıklamada için 24 saat çalıştıklarını söyledi. Başarılı hoca, “Ancak transfer olmasa da çok iddialıyız” diye konuştu.

    Transfer olmasa da çok iddialıyız

    Galatasaray Teknik Direktörü maçtan sonra için 24 saat çalıştıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Ancak transfer olmasa da çok iddialıyız" diye konuştu.

    TRANSFERLER PARA KAZANDIRMALI
    Kendilerinin Galatasaray olduğunu vurgulayan Terim, "Hiçbir şey olmasa da biz hep iddialıyız. Yeni bir takım için alacağımız oyuncuların bize para kazandırmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

    OKAY'I KULÜBÜ BİZE VERMEDİ
    Okay Yokuşlu transferinin olmayacağını açıklayan Terim, "Okay'ı istedik o da çok iyi niyetliydi ama kulübü vermedi. Ancak taraftarımız bilsin ki her şeyin bir sebebi vardır" diye konuştu.

    KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM
    İlk maçların her zaman zor olduğunu söyleyen Terim, "Kazandığımız için mutluyum. 600'ün üstünde pas yaptık. Çok pozisyon ürettik. Hep üstün oynadık. Bu çok önemli" ifadesini kullandı.

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