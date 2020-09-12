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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    ateşi! listesine Meksikalı stoperi de ekledi

    , menajerler tarafından önerilen lı futbolcu ’yla ciddi ciddi ilgileniyor. Meksika’nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için Bordo-Mavililer’in yüksek bir kiralama bedeli önereceği de iddia edildi.

    Meksika ateşi

    , menajerler tarafından önerilen lı futbolcu 'yla ciddi ciddi ilgileniyor. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için Bordo-Mavililer'in yüksek bir kiralama bedeli önereceği de iddia edildi.

    TRANSFER BİTTİ!
    Salcedo, Meksika Ligi'nde şu ana kadar 5 maçta forma giydi. Kariyerinde ABD, İtalya ve Almanya'da da forma giyen tecrübeli stoper kulübünde yılda 2 milyon Euro kazanıyor. Meksika basını Trabzonspor'un Salcedo transferini bitirdiğini iddia etti.

    MULEKA BEĞENİLMEDİ!
    S.Liege'in 20 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jackson Muleka Trabzonspor'a önerildi. Ancak Trabzonspor genç golcüyü beğenmedi ve teklifi geri çevirdi.

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