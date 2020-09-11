SÜPER LİG BU SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek.