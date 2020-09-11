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    • 11.09.2020 19:31
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    'de başlıyor! - maçı canlı anlatım

    'de 2020-2021 sezonu Rize 'nda oynanacak - karşılaşmasıyla başlıyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...



    Süper Lig'de yeni sezon Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ile başlıyor.

    Erol Bulut yönetiminde yeniden yapılanan ve adeta yeni bir takım kuran Fenerbahçe, takımın başına Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

    İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak sezona iyi başlamak istiyor.

    Çaykur Didi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma Arda Kardeşler yönetecek.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Çaykur Rizespor:     Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey.



    YENİ SEZON ÖNCESİ ÖNEMLİ TRANSFERLER
    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yoğun mesai harcayan Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Enner Valencia, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Mauricio Lemos, Thiam ve Sinan Gümüş'ü transfer etti.

    Çaykur Rizespor ise Selim Ay, Loïc Rémy, Fabrício Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Ciftci, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Akhmat Grozny ve Atakan Akkaynak'ı kadrosuna kattı.

    SÜPER LİG BU SEZON 21 TAKIMLA OYNANACAK
    Süper Lig tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

    Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek.
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