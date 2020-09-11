Son dakika: Fenerbahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. İlk kez 21 takımla oynanacak ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Erol Bulut yönetiminde yeniden yapılanan ve adeta yeni bir takım kuran sarı-lacivertliler, takımın başına Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak sezona iyi başlamak istiyor.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Müsabakayı deneyimli hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey.