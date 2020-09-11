Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.09.2020 18:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 19:01
    ABONE OL

    Son dakika: Fenerbahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Rize'de oynanacak Çaykur Rizespor- Fenerbahçe mücadelesiyle start alıyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu...

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. İlk kez 21 takımla oynanacak ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

    Erol Bulut yönetiminde yeniden yapılanan ve adeta yeni bir takım kuran sarı-lacivertliler, takımın başına Tomas'ı getiren Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılarak sezona iyi başlamak istiyor.

    Çaykur Didi Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Müsabakayı deneyimli hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri