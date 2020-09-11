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    • Spor
    • 11.09.2020 Gazete
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    ’ya Portekizli stoper

    Stoper arayışlarında ince eleyip sık dokuyan , Portekiz ekiplerinden forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ’yu kadrosuna katmak için harekete geçti. öncelikli olarak oyuncuyu kiralamak istiyor.

    Fırtına’ya Portekizli stoper Fabio Cardoso

    Stoper arayışlarında ince eleyip sık dokuyan , Portekiz ekiplerinden forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu 'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. öncelikli olarak oyuncuyu kiralamak istiyor.

    SATIN ALMA DÜŞÜNCESİ DE VAR
    Savunmanın solunda da görev yapabilen Cardoso için kiralama teklifinde bulunacak olan Bordo-Mavililer bu teklif kabul edilmediği taktirde bonservisi ile almak için teklif yapacak.

    GEÇEN SEZON TAKİP EDİLDİ
    Fırtına, oyuncunun geçtiğimiz sezonki performansından etkilendiği için oyuncunun transferi çok isteniyor.

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    Haberler Spor Fırtına’ya Portekizli stoper Fabio Cardoso
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