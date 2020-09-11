Fırtına’ya Portekizli stoper Fabio Cardoso

Stoper arayışlarında ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor, Portekiz ekiplerinden Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fabio Cardoso'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fırtına öncelikli olarak oyuncuyu kiralamak istiyor.

SATIN ALMA DÜŞÜNCESİ DE VAR

Savunmanın solunda da görev yapabilen Cardoso için kiralama teklifinde bulunacak olan Bordo-Mavililer bu teklif kabul edilmediği taktirde bonservisi ile almak için teklif yapacak.

GEÇEN SEZON TAKİP EDİLDİ

Fırtına, oyuncunun geçtiğimiz sezonki performansından etkilendiği için oyuncunun transferi çok isteniyor.