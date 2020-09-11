En ‘Süper’ Lig! 21 takım 42 hafta 420 maç

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu coronavirüs salgınının gölgesinde bu akşam perdesini açacak. Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanacak sezon tam 42 hafta sürecek. 420 maçın yapılacağı ligde ilk devre 24 Ocak 2021, sezon ise 16 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Yapılan planlamaya göre 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Pandemi önlemleri doğrultusunda Süper Lig'de ilk yarısında tüm maçlar seyircisiz oynananacak.

Sezon bitiminde 4 takım küme düşecek. TFF 1. Lig'den 3 takım gelecek ve 2021-2022 sezonundan itibarin Süper Lig 20 takımlı sisteme geçecek. Süper Lig'de sezonun ilk maçının heyecanı bu akşam Rize'de yaşanacak. Çaykur Rizespor ve şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe, Didi Sadı'nda kozlarını paylaşacak.

Zorlu 90 dakikada Arda Kardeşler düdük çalacak. Yarın Galatasaray- Gaziantep, pazar günü Trabzonspor- Beşiktaş, pazartesi günü ise Hatayspor- Başakşehir maçları oynanacak.