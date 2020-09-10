Kalinic Kartal'a kaldı! Forvetteki sorun çözülüyor

Beşiktaş golcü transferinde hedefe bir adım daha yaklaşıyor. Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim listenin en başında yer alan Nikola Kalinic'in transferinde dev bir adım attı. Bu oyuncuyu isteyen Fenerbahçe'nin aradan çekilmesiyle meydan Beşiktaş'a kaldı.

İKİ TARAF DA ANLAŞMA SAĞLADI

Beşiktaşlı yöneticilerin Kalinic ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Hırvat fut bolcuya verilecek rakam açıklanmamasına rağmen iki tarafın el sıkıştığı gelen bilgiler arasında.

ATLETICO MADRİD İKNA OLMAK ÜZERE

Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde de önemli ilerlemeler sağlandı. İspanyol kulübünün ikna edilmek üzere olduğu artık son detayların masaya yatırıldığı öne sürüldü.

LİGE KADAR YETİŞECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin Trabzonspor ile oynanacak maça kadar golcü transferini bitirmek istediği öğrenildi. Bu arada Aboubakar defterinin de henüz kapanmadığı ortaya çıktı.