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    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
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    Kalinic Kartal'a kaldı! Forvetteki sorun çözülüyor

    golcü inde hedefe bir adım daha yaklaşıyor. Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim listenin en başında yer alan ’in transferinde dev bir adım attı. Bu oyuncuyu isteyen Fenerbahçe'nin aradan çekilmesiyle meydan Beşiktaş’a kaldı.

    Kalinic Kartal'a kaldı!

    golcü inde hedefe bir adım daha yaklaşıyor. Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim listenin en başında yer alan 'in transferinde dev bir adım attı. Bu oyuncuyu isteyen Fenerbahçe'nin aradan çekilmesiyle meydan Beşiktaş'a kaldı.

    İKİ TARAF DA ANLAŞMA SAĞLADI
    Beşiktaşlı yöneticilerin Kalinic ve menajeriyle yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Hırvat fut bolcuya verilecek rakam açıklanmamasına rağmen iki tarafın el sıkıştığı gelen bilgiler arasında.

    ATLETICO MADRİD İKNA OLMAK ÜZERE
    Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde de önemli ilerlemeler sağlandı. İspanyol kulübünün ikna edilmek üzere olduğu artık son detayların masaya yatırıldığı öne sürüldü.

    LİGE KADAR YETİŞECEK
    Beşiktaş Yönetimi'nin ile oynanacak maça kadar golcü transferini bitirmek istediği öğrenildi. Bu arada Aboubakar defterinin de henüz kapanmadığı ortaya çıktı.

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