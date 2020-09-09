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    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
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    Nainggolan seferberliği! ’dan her an müjdeli haber gelebilir

    Sarı-Kırmızılı kurmaylar Nainggolan için ’e 1 milyon kiralama bedeli teklif etti. yıldız için yapılan teklif ise 2.2 milyon Euro. yetkililer ise yılda 3.5 milyon Euro kazanan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini istedi. Görüşmeler devam ediyor.

    Nainggolan seferberliği

    Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın transfer etmek için teklifini yaptı. 32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon önerdi.

    "TAMAMINI ÖDEYİN" DEDİLER
    İnter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler.

    YENİ TEKLİF SUNULACAK
    Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

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