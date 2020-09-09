Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir isme kancayı taktı. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın transfer etmek için teklifini yaptı. 32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi.

"TAMAMINI ÖDEYİN" DEDİLER

İnter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler.

YENİ TEKLİF SUNULACAK

Inter ile Galatasaraylı yöneticiler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Terim'in de istediği Nainggolan için Sarı-Kırmızılı yöneticilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.