Josef De Souza Kartal gibi

Sezonun başlamasına çok az bir süre kalmasına karşın transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı. Beşiktaş anlaşma sağladığı Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Josef imza için İstanbul'a gelecek.

YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON EURO

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Josef ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilirken Brezilyalı ön liberonun yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildi.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Beşiktaş, Josef'in transfer edilmesiyle orta sahadaki transfer hamlesini tamamlayıp diğer mevkilere konsantre olacak. Josef'in adı bir ara Galatasaray ile birlikte de anılmıştı.

SERGEN YALÇIN İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan teknik patron Sergen Yalçın, "Josef iyi bir oyuncu. Şartlar iyi olursa almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.