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    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
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    De Souza Kartal gibi

    Sezonun başlamasına çok az bir süre kalmasına karşın çalışmalarını tam gaz sürdüren , ’nin eski oyuncusu de Souza ile anlaşma sağladı. Beşiktaş anlaşma sağladığı Brezilyalı oyuncuyu ’a davet etti. Josef imza için İstanbul’a gelecek.

    Josef De Souza Kartal gibi

    Sezonun başlamasına çok az bir süre kalmasına karşın çalışmalarını tam gaz sürdüren , 'nin eski oyuncusu de Souza ile anlaşma sağladı. Beşiktaş anlaşma sağladığı Brezilyalı oyuncuyu 'a davet etti. Josef imza için İstanbul'a gelecek.

    YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON EURO
    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmek istediği Josef ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilirken Brezilyalı ön liberonun yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildi.

    GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
    Beşiktaş, Josef'in transfer edilmesiyle orta sahadaki transfer hamlesini tamamlayıp diğer mevkilere konsantre olacak. Josef'in adı bir ara Galatasaray ile birlikte de anılmıştı.

    SERGEN YALÇIN İŞARET ETMİŞTİ
    Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan teknik patron Sergen Yalçın, "Josef iyi bir oyuncu. Şartlar iyi olursa almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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