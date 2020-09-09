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    • Spor
    • 09.09.2020 Gazete
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    'ta sağa 5. aday

    ; Santon, Yedlin, Wagve ve ’nin ardından Portekiz ekibinde oynayan ’i listesine aldı. 24 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunuldu.

    Beşiktaş'ta sağa 5. aday Rosier

    Beşiktaş rotayı sağ beke çevirdi. Bir süredir savunmanın sağı için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar listesine aldığı Santon, Yedlin, Wagve ve 'nin ardından bu kez 'da oynayan 24 yaşındaki Fransız star 'e de kanca attı.

    Bu oyuncu için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da 14 resmi maça çıkan Rosier çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı. scout ekibinin bu oyuncu için olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi 2024 Haziran'a kadar sürecek olan Rosier'i kiralamak için teklifte bulunduğu belirlendi. Portekiz kulübünün ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.

    Sağ bek ini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın Valentin Rosier için hemen cevap beklediği bu transfer olmazsa diğer adaylara yöneleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Valentin Roser'in sürekli oynayacak bir takımda forma gişmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

    Bu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için yönetimin teklif yaptığı öne sürüldü. Bu oyuncu hakkında bu hafta içersinde çok önemli gelişmelerin yaşanabilir.

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