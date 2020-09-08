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    • Spor
    • 08.09.2020 Gazete
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    serbest kaldı! İlk tercihi olacak...

    ’ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan , ile olan sözleşmesini fesh etti. Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncuyla kısa süre içinde masaya oturacak.

    Gökhan Töre serbest kaldı!
    Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediğini açıkladığı Gökhan Töre, Başkan Adil Gevrek ile 'da sözleşmesini feshetmek için bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Gökhan Töre, 4 milyon TL karşılığında bonservisini Yeni Malatyaspor'dan aldı. 28 yaşındaki oyuncunun Siyah-Beyazlılarla masaya oturması bekleniyor. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa diğer alternatifleri değerlendirecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da ligde 23 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 28 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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