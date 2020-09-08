Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediğini açıkladığı Gökhan Töre, Başkan Adil Gevrek ile İstanbul'da sözleşmesini feshetmek için bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Gökhan Töre, 4 milyon TL karşılığında bonservisini Yeni Malatyaspor'dan aldı. 28 yaşındaki oyuncunun Siyah-Beyazlılarla masaya oturması bekleniyor. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa diğer alternatifleri değerlendirecek. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da ligde 23 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 28 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.