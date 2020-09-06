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    • Spor
    • 06.09.2020 Gazete
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    Şeol Güneş: Değişik bir onbirle sahaya çıkacağız

    A teknik patronu Sırbistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş toplantıda “Biz perşembe maç yaptığımızda cuma ve cumartesi oynayan takımlar da oldu. 3 günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta. Ancak bu maçlara önem vermediğimizi göstermez. A Milli Takım’a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır” dedi.

    Değişik bir onbirle sahaya çıkacağız

    A teknik patronu Sırbistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş toplantıda "Biz perşembe maç yaptığımızda cuma ve cumartesi oynayan takımlar da oldu. 3 günde bir maç yaparken de oyuncuların bir yıpranma payı var. Fizik durumlarını bilmeyince onları korumak ve görmek için mümkün olduğunca değişiklik yapacağız bu maçta. Ancak bu maçlara önem vermediğimizi göstermez. A Milli Takım'a çağrılan her futbolcu o takımın direkt oyuncusu olmalıdır" dedi.

    İYİ BİR PERFORMANS İSTİYORUM
    Kazanıp yarışa devam etmek istediklerini söyleyen Güneş, "Bundan sonra 4 maçımız daha kalıyor. İlk maçı da kazanmak için çıktık ama kaybettik. Burada daha iyi bir performans görmek istiyorum. Bizi güçlü bir takım bekliyor. Sırbistan yetenekli oyunculardan oluşan bir takım" ifadesini kullandı.

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