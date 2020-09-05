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    • 05.09.2020 11:41
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    Son dakika: A , Sırbistan maçı için Belgrad'a gitti

    Son dakika haberine göre, Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A , Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti.

    A Milli Futbol Takımı Belgrad'a gitti

    UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Sivas'tan özel uçakla maçın oynanacağı Belgrad'a gitti.



    Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında Sivas'ta oynadığı Macaristan maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı gruptaki ikinci karşılaşma için sabah saatlerinde Sivas'ta konakladığı otelden ayrıldı. Takım otobüsüyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen ay-yıldızlılar, saat 11.00'de kalkan özel uçakla Belgrad'a gitti.




    Milli kafilede sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş yer almadı. A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, akşam maçın oynanacağı Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
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