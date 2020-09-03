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    • Spor
    • 03.09.2020 Gazete
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    Başkan ’a kupalı ziyaret! Ziraat şampiyonu Külliye’de

    Bordo-Mavililer’in Başkanı , yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular Başkan ’ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ’nı getiren Bordo-Mavililer ile fotoğraf çektirdi.

    Başkan Erdoğan’a kupalı ziyaret

    Ziraat şampiyonu Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcular Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Bordo- Mavili ekip, finalde Aytemiz Alanyaspor'u yenerek kazandıkları Türkiye Kupası'nı da beraberinde getirdi. Ziyarette Erdoğan, Bordo-Mavili kulübü kazanılan kupa dolayısıyla bir kez daha tebrik etti. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Erdoğan'a forma hediye etti.

    FUTBOL SOHBETİ
    Kabul     sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Ağaoğlu kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Trabzonspor'un kazandığı 2019-
    2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

    Kabul sonrasında Erdoğan, kafilesiyle birlikte fotoğraf çektirdi.

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    Haberler Spor Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a kupalı ziyaret! Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor Külliye’de
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