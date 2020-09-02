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    • Spor
    • 02.09.2020 Gazete
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    Bucks’ı mağlup eden Miami seride öne geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de play-off yarı final ilk maçında , ’ı 115- 104 mağlup etti. Miami Heat böylece zorlu seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Heat’te 40 sayıyla ve 27 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Bucks’ta ise Middleton 28 ve Lopez’in 24 sayı attı.

    Bucks’ı mağlup eden Miami seride öne geçti

    'de play-off yarı final ilk maçında , 'ı 115- 104 mağlup etti. Miami Heat böylece zorlu seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Heat'te 40 sayıyla ve 27 sayıyla galibiyetin mimarları oldu. Bucks'ta ise Middleton 28 ve Lopez'in 24 sayı attı.

    ABD AÇIK'TA OSAKA DOİ ÖNÜNDE ZORLANDI
    ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğun favori isimlerinden Japon Naomi Osaka, ilk turda zorlanmasına rağmen vatandaşı 'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Osaka, ilk turda karşılaştığı dünya 81 numarası Misaki Doi'yi 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 yendi.

    NİJERYALI ALABİ TOHEEB KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE
    TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Alabi Toheeb ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prince Kazeem Eletu forması giyen 19 yaşındaki sol bekle 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Alabi'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadesi kullanıldı.

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