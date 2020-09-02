Bucks’ı mağlup eden Miami seride öne geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de play-off yarı final ilk maçında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115- 104 mağlup etti. Miami Heat böylece zorlu seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Heat'te 40 sayıyla Jimmy Butler ve 27 sayıyla Goran Dragic galibiyetin mimarları oldu. Bucks'ta ise Middleton 28 ve Lopez'in 24 sayı attı.

ABD AÇIK'TA OSAKA DOİ ÖNÜNDE ZORLANDI

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğun favori isimlerinden Japon Naomi Osaka, ilk turda zorlanmasına rağmen vatandaşı Misaki Doi'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Osaka, ilk turda karşılaştığı dünya 81 numarası Misaki Doi'yi 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 yendi.

NİJERYALI ALABİ TOHEEB KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Alabi Toheeb ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prince Kazeem Eletu forması giyen 19 yaşındaki sol bekle 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Alabi'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadesi kullanıldı.