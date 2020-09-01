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    • Spor
    • 01.09.2020 Gazete
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    Vedat Muric 20 milyon euro'ya Lazio'da! 'ye piyango

    Ve Vedat Muriç Lazio’da. Sarı-Lacivertliler geçen sezon 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ekibi ’dan ettiği Kosovalı golcüyü bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon Euro karşılığında İtalyan kulüplerinden Lazio’ya sattı.

    Vedat 20 milyon euro'ya Lazio'da

    Ve Vedat Muriç Lazio'da. Sarı-Lacivertliler geçen sezon 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ekibi 'dan ettiği Kosovalı golcüyü bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon Euro karşılığında İtalyan kulüplerinden Lazio'ya sattı.

    SENELİK 1.8 MİLYON EURO
    Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzayacak olan Vedat Muriç senelik 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak. Böylece Kosovalı golcü 5 sezonda 9 milyon Euro garanti ücret alacak.

    37 GOL ATTI, 14 ASİST YAPTI
    Fenerbahçe bu oyuncudan elde edilecek transfer karının yüzde 15'ini de Ç.Rizespor'a verecek. 'de 112 maça çıkan Muriç 37 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.

    FENERBAHÇE'DE 15 GOL, 6 ASİST
    Geçtiğimiz sezon 'nin en önemli hücum gücü olan Muriç, Sarı-Lacivertli forma altında 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı. Performansıyla takımına güç kattı.

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