Ve Vedat Muriç Lazio'da. Sarı-Lacivertliler geçen sezon 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Kosovalı golcüyü bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon Euro karşılığında İtalyan kulüplerinden Lazio'ya sattı.

SENELİK 1.8 MİLYON EURO

Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzayacak olan Vedat Muriç senelik 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak. Böylece Kosovalı golcü 5 sezonda 9 milyon Euro garanti ücret alacak.

37 GOL ATTI, 14 ASİST YAPTI

Fenerbahçe bu oyuncudan elde edilecek transfer karının yüzde 15'ini de Ç.Rizespor'a verecek. Süper Lig'de 112 maça çıkan Muriç 37 gol, 14 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DE 15 GOL, 6 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü olan Muriç, Sarı-Lacivertli forma altında 32 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı. Performansıyla takımına güç kattı.