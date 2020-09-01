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    • Spor
    • 01.09.2020 Gazete
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    için çılgın teklif! Arjantin medyası flaş bir iddia ortaya attı

    Arjantin medyasından için flaş iddia. ’un haberine göre; kesenin ağzını açan , Messi’ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi’ye 250 milyon euro imza parası teklif etti. Habere göre; sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek.

    Çılgın teklif

    Arjantin medyasından için flaş iddia. 'un haberine göre; kesenin ağzını açan , Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon euro imza parası teklif etti. Habere göre; sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek.

    Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Tangocu yıldızı, eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter. Bilindiği gibi 'da tüm takımın girmek zorunda olduğu koronavirüs testi için tesislerde olması gereken süper star kurallara uymadı. Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takıkımda devam edeceği merak konusu.

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