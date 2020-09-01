Arjantin medyasından Lionel Messi için flaş iddia. Diario Sport'un haberine göre; kesenin ağzını açan Manchester City, Messi'ye inanılmaz bir kontrat sundu. İngiliz devi, Messi'ye 250 milyon euro imza parası teklif etti. Habere göre; sözleşme 5 yıllık olacak ve Arjantinli oyuncuya 100 milyon Euro brüt maaş verilecek.

Sansasyonel teklife Messi'nin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Tangocu yıldızı, eski hocası Guardiola kadrosunda görmeyi çok istiyor. Diğer adaylar ise Manchester United ve Inter. Bilindiği gibi Barcelona'da tüm takımın girmek zorunda olduğu koronavirüs testi için tesislerde olması gereken süper star kurallara uymadı. Barçalı taraftarlar bu gelişme karşısında adeta yıkıldı. Barcelona ile ipleri koparan 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takıkımda devam edeceği merak konusu.