Beşiktaş transferde dört koldan saldırıyor. Bir yandan forvet, kaleci ve kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yöneticiler diğer taraftan sağ bek için de girişimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Yönetimin son olarak listesine Kayserisporlu Miguel Lopes'i aldığı gelen bilgiler arasında. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli oyuncunun transferini yönetimden özellikle istediği öne sürüldü.

BERNARD MENSAH DEVREDE

Lopes'in Beşiktaş'a transfer olması için eski takım arkadaşı Bernard Mensah'ın da devrede olduğu öğrenildi. Lopes'in alacaklarına karşılık kulübünden bonservisini isteyeceği belirlendi.

STOPER OLARAK DA GÖREV YAPTI

Geçtiğimiz sezon 26 maçta ilk 11'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu hem sağ bek hem de stoper olarak görev alabiliyor. Lopes Türkiye'de 3 sezon da Akhisarspor forması giydi.