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    • Spor
    • 01.09.2020 Gazete
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    'ta sağa son aday Miguel Lopes

    de dört koldan saldırıyor. Bir yandan forvet, kaleci ve kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yöneticiler diğer taraftan sağ bek için de girişimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Yönetimin son olarak listesine ’i aldığı gelen bilgiler arasında. ’ın tecrübeli oyuncunun transferini yönetimden özellikle istediği öne sürüldü.

    Sağa son aday Lopes

    de dört koldan saldırıyor. Bir yandan forvet, kaleci ve kanat oyuncusu arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yöneticiler diğer taraftan sağ bek için de girişimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Yönetimin son olarak listesine 'i aldığı gelen bilgiler arasında. 'ın tecrübeli oyuncunun transferini yönetimden özellikle istediği öne sürüldü.

    BERNARD MENSAH DEVREDE
    Lopes'in Beşiktaş'a transfer olması için eski takım arkadaşı Bernard Mensah'ın da devrede olduğu öğrenildi. Lopes'in alacaklarına karşılık kulübünden bonservisini isteyeceği belirlendi.

    STOPER OLARAK DA GÖREV YAPTI
    Geçtiğimiz sezon 26 maçta ilk 11'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu hem sağ bek hem de stoper olarak görev alabiliyor. Lopes 'de 3 sezon da Akhisarspor forması giydi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta sağa son aday Miguel Lopes
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