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    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
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    Vedat Muric'i istedi Lazio çıldırdı

    Vedat Muric, İtalyan basının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Corriera dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Başkanı , i için ile görüşmeye başladı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Lazio cephesi bir hayli sinirlendi.

    Fiorentina istedi Lazio çıldırdı

    Vedat Muric, İtalyan basının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Corriera dello Sport gazetesinde yer alan habere göre Başkanı , i için ile görüşmeye başladı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Lazio cephesi bir hayli sinirlendi.

    LAZIO BAŞKANI SİNİRLENDİ
    Lazio Başkanı Lotito    , öfkeli bir şekilde Barone'yi aradı ve transferden çekilmelerini istedi. Golcü futbolcunun yeni adresi merak edilirken, Fenerbahçe yönetiminin de teklifler olması nedeniyle işi ağırdan aldığı kendi şartlarını daha rahat bir şekilde dayattığı öğrenildi.

    FENER TAVİZ VERMIYOR
    Fenerbahçe     yönetimin Vedat Muric'in transferi için 20 milyon Euro bonservis bedeli istediği ve bu rakamın altına inmemekte kararlı olduğu ifade ediliyor.

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