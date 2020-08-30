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    • Spor
    • 30.08.2020 Gazete
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    savaşı! İbre 'yi gösteriyor

    Sezonun taransfer şampiyonu olan dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Üstelik bu gelişme tanıdık bir isim üzerinden gerçekleşti. , kulübü ’a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı.

    Giuliano savaşı

    Sezonun taransfer şampiyonu olan dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Üstelik bu gelişme tanıdık bir isim üzerinden gerçekleşti. , kulübü 'a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı.

    FENERBAHÇE GEÇ KALMADI!
    Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi.

    BONSERVİSİ BEKLENİYOR
    Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor.

    AL NASR'DAN TEKLİF VAR
    Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon Euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak Fenerbahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor.

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