Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. Koşu coronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak. 94. kez gerçekleştirilecek büyük yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katılacak.

ÖDÜL KATLANARAK ARTIYOR

Birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL. Şampiyon safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.

REKOR JOKEY AHMET ÇELİK'TE

Bu sene de yarışacak jokeylerden Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, üst üste 5 kez Gazi Koşusu'nu kazandı.

ZEKİ AVCI: CALL TO VICTORY

1927 yılından beri kesintisiz devam eden Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 15 tayın katılımıyla 17.15'te gerçekleşecek. Kazasız belasız bir Gazi izleriz inşallah, tüm safkanlarımızın ayaklarının yere düz basmasını temenni ediyorum. Gelelim Gazi'de tuttuğumuz safkanlara; Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu CALL TO VICTORY, son beş yılın şampiyonu Ahmet ÇELİK idaresinde birinciliğe uzanacaktır, bankomuz.

PLASELER: VERNAZZA

Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu ve jokeyi Halis Karataş idaresinde, POWERMAN H.Hüseyin Temel'in sahibi olduğu ve jokey Özcan Yıldırım idaresinde favorinin ciddi rakipleridir.

SÜRPRIZ: PRIOR

Ahmet Bakır'ın sahibi olduğu ve jokey Müslüm Çelik idaresinde rakiplerini avlamaya çalışır.