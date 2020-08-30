Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Koşu coronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapıldı. 94. kez gerçekleştirilecek büyük yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. 94. Gazi Koşusu'nda kazanan CALL TO VICTORY oldu. Call To Victory, İngilizce'de 'Zafere Çağrı' anlamına geliyor. Call To Victory isimli İngiliz safkanının sahibi ise Ayşegül Kurtel'dir.
2020 Gazi Koşusu kim kazandı? Kim birinci oldu?
94. Gazi Koşusu'nda kazanan CALL TO VICTORY oldu.
CALL TO VİCTORY NE DEMEK?
Call To Victory, İngilizce'de 'Zafere Çağrı' anlamına geliyor. Call To Victory isimli İngiliz safkanının sahibi ise Ayşegül Kurtel'dir.
AYŞEGÜL KURTEL KİMDİR?
Son 10 yarışında sahibi Ayşegül Kurtel'e 3,9 milyon lira kazandıran Call To Victory isimli İngiliz safkanı daha öncenden de dediğimiz gibi 94. Gazi Koşusu'nunda favorisi. Son yarışı olan 2200 metre çim pistteki Sait Akson Koşusu dahil son 10 yarışında birinci olarak potayı bulan Call To Victory'nin sahibi Ayşegül Kurtel, Kurtel harasının sahipleri arasındadır.
KAYIT YAPTIRAN TAYLAR
Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:
1 CALL TO VICTORY
2 COACH
3 ÇAKALINOĞLU
4 DEMBE
5 FULL THROTTLE
6 KING MAN GO
7 KINGSMAN
8 LORD OF GAME
9 POWERMAN
10 PREMIUM MOVER
11 SOZOPOL
12 UPPER CUT
13 VERNAZZA
14 ZABUN
15 PRIOR
ÖDÜL KATLANARAK ARTIYOR
Birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin TL. Şampiyon safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 TL'lik yetiştiricilik primi ile tutar 2 milyon 958 bin 375 TL olacak.
REKOR JOKEY AHMET ÇELİK'TE
Bu sene de yarışacak jokeylerden Ahmet Çelik, koşunun üst üste kazanma rekoruna sahip bulunuyor. Çelik, üst üste 5 kez Gazi Koşusu'nu kazandı.
ZEKİ AVCI: CALL TO VICTORY
1927 yılından beri kesintisiz devam eden Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu 15 tayın katılımıyla 17.15'te gerçekleşecek. Kazasız belasız bir Gazi izleriz inşallah, tüm safkanlarımızın ayaklarının yere düz basmasını temenni ediyorum. Gelelim Gazi'de tuttuğumuz safkanlara; Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu CALL TO VICTORY, son beş yılın şampiyonu Ahmet ÇELİK idaresinde birinciliğe uzanacaktır, bankomuz.
PLASELER: VERNAZZA
Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu ve jokeyi Halis Karataş idaresinde, POWERMAN H.Hüseyin Temel'in sahibi olduğu ve jokey Özcan Yıldırım idaresinde favorinin ciddi rakipleridir.
SÜRPRIZ: PRIOR
Ahmet Bakır'ın sahibi olduğu ve jokey Müslüm Çelik idaresinde rakiplerini avlamaya çalışır.