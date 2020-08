Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Koşu coronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapıldı. 94. kez gerçekleştirilecek büyük yarışa 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. 94. Gazi Koşusu'nda kazanan CALL TO VICTORY oldu. Call To Victory, İngilizce'de 'Zafere Çağrı' anlamına geliyor. Call To Victory isimli İngiliz safkanının sahibi ise Ayşegül Kurtel'dir.