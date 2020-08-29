Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Salah’ın halefi 'a

    medyasına göre , 'da dünyaca ünlü yıldız 'tan sonra en önemli yetenek olarak kabul edilen için Zamalek ile görüşüyor.

    Salah’ın halefi Aslan’a
    Afriquesports'un haberine göre G.Saray, 'da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'tan sonra en önemli yetenek olarak kabul edilen Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşüyor.

    ZAMALEK YÜKSEKTEN UÇTU
    Cimbom    , Mısırlı oyuncu için, Zamalek ile masaya oturmuş durumda. Hatta yönetimi, için teklifini, Mısır kulübüne sundu. Fakat Zamalek, Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan 3 milyon Euro bonservis istiyor. Her iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. 22 yaşındaki santrfor kariyeri boyunca 100 maçta 32 gol atıp, 10 da asist yaptı. Mohamed, Zamalek ile, 1 lig kupası ve 1 kez CAF ile Mısır şampiyonluğu kazandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Salah’ın halefi Mostafa Mohamed Galatasaray'a
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri