Afriquesports'un haberine göre G.Saray, Mısır'da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'tan sonra en önemli yetenek olarak kabul edilen Mostafa Mohamed için Zamalek ile görüşüyor.
ZAMALEK YÜKSEKTEN UÇTU
Cimbom, Mısırlı oyuncu için, Zamalek ile masaya oturmuş durumda. Hatta Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed için teklifini, Mısır kulübüne sundu. Fakat Zamalek, Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan 3 milyon Euro bonservis istiyor. Her iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. 22 yaşındaki santrfor kariyeri boyunca 100 maçta 32 gol atıp, 10 da asist yaptı. Mohamed, Zamalek ile, 1 lig kupası ve 1 kez CAF Süper Kupa ile Mısır şampiyonluğu kazandı.
ZAMALEK YÜKSEKTEN UÇTU
Cimbom, Mısırlı oyuncu için, Zamalek ile masaya oturmuş durumda. Hatta Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed için teklifini, Mısır kulübüne sundu. Fakat Zamalek, Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan 3 milyon Euro bonservis istiyor. Her iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. 22 yaşındaki santrfor kariyeri boyunca 100 maçta 32 gol atıp, 10 da asist yaptı. Mohamed, Zamalek ile, 1 lig kupası ve 1 kez CAF Süper Kupa ile Mısır şampiyonluğu kazandı.