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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    Francisco Montero ini bitirdi!

    Francisco Montero ile bir süre önce anlaşan , 'i de bu için ikna etti. 21 yaşındaki stoper satın alma opsiyonuyla kiralandı.

    Montero Beşiktaş'ta

    Beşiktaş Francisco Montero transferini bitirdi... İspanyol savunmacı ile bir süre önce anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim Atletico Madrid'i de bu transfer için ikna etti. Beşiktaş, Montero'yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar'ın transferini bitirdiği 21 yaşındaki stoperin birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.



    YÜZDE 50'Sİ 4.5 MİLYON EURO
    Beşiktaş'ın     sezon sonu Montero'yu kadrosuna katmak istemesi durumunda oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sinin 4.5 milyon Euro olarak belirlendiği öğrenildi. İspanyol savunmacının ise yıllık 750 bin Euro alacağı belirtildi. Montero'nun gelişi ile Roco'nun da gidişi kesinleşti.

    1.85 boyundaki Montero, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Deportivo'da 31 karşılaşmada forma giydi.

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