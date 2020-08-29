Beşiktaş Francisco Montero transferini bitirdi... İspanyol savunmacı ile bir süre önce anlaşan Siyah-Beyazlı yönetim Atletico Madrid'i de bu transfer için ikna etti. Beşiktaş, Montero'yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar'ın transferini bitirdiği 21 yaşındaki stoperin birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.