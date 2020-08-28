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    • 28.08.2020 16:55
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    canlı izle: GS İstanbulspor maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    canlı izle! Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kez sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın İstanbulspor’la oynayacağı hazırlık maçının yayıncı bilgisi sarı kırmızılı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, GS İstanbulspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte, izleme bilgisi!

    Galatasaray İstanbulspor canlı izle: GS İstanbulspor maçı canlı yayın nasıl izlenir?

    Galatasaray İstanbulspor canlı izle! GS İstanbulspor maçı canlı yayın sarı kırmızılı taraftarların merak konusu oldu. Hazırlık maçlarının yayıncı bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılı takım yeni transferleriyle bugün sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın hazırlık maçındaki rakibi İstanbulspor olacak. Peki, Galatasaray İstanbulspor canlı izleme yolları nelerdir?

    GALATASARAY İSTANBULSPOR CANLI İZLE!

    Saat 17:00'de başlayacak Galatasaray İstanbulspor maçı için yayıncı bilgisi bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray Youtube resmi hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

    GALATASARAY YOUTUBE HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

    28 Ağustos

    17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

    31 Ağustos

    16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

    3 Eylül

    17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom Arena)

    5 Eylül

    17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena)
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