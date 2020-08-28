Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    zirvesi! ile li yıldız ’da masaya oturdu

     bir yıldız ini daha bitirmek üzere. , bireysel antrenörü ile birlikte kampına katılmak i üzerinden 'e uçtu. Bu yolculuktan önce Fenerbahçe Yönetimi İsrailli yıldız ile masaya oturdu.

    Zahavi zirvesi!

    Fenerbahçe bir yıldız ini daha bitirmek üzere. Eran Zahavi, bireysel antrenörü ile birlikte kampına katılmak i üzerinden İsrail'e uçtu. Bu yolculuktan önce Yönetimi li yıldız ile masaya oturdu.

    GUANGZHOU'DAN ALACAĞIM
    Bu görüşmede 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Yönetimi'ne "Bonservis işini ben halledeceğim. Guangzhou'dan bonservisimi alıp geleceğim" ifadelerini kullandı.

    TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMEDİ
    Fenerbahçe Yönetimi de Zahavi'nin bu sözlerine karşılık, "Bonservisini al gel. Yıllık 2 milyon Euro ücret ödemeyi teklif ediyoruz" dedi. Yıldız oyuncu da bu teklifi kabul etti.

    YIL SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR
    Forvet arkası ve santrfor oynayan Zahavi'nin Çin ekibiyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak 33 yaşındaki yıldız, kulübüyle görüştükten sonra bonservisini alacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Eran Zahavi zirvesi! Fenerbahçe ile İsrailli yıldız İstanbul’da masaya oturdu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri