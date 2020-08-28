Fenerbahçe bir yıldız transferini daha bitirmek üzere. Eran Zahavi, bireysel antrenörü Eran Shedo ile birlikte Milli Takım kampına katılmak için özel uçakla İstanbul üzerinden İsrail'e uçtu. Bu yolculuktan önce Fenerbahçe Yönetimi İsrailli yıldız ile masaya oturdu.

GUANGZHOU'DAN ALACAĞIM

Bu görüşmede 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Yönetimi'ne "Bonservis işini ben halledeceğim. Guangzhou'dan bonservisimi alıp geleceğim" ifadelerini kullandı.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Fenerbahçe Yönetimi de Zahavi'nin bu sözlerine karşılık, "Bonservisini al gel. Yıllık 2 milyon Euro ücret ödemeyi teklif ediyoruz" dedi. Yıldız oyuncu da bu teklifi kabul etti.

YIL SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR

Forvet arkası ve santrfor oynayan Zahavi'nin Çin ekibiyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak 33 yaşındaki yıldız, kulübüyle görüştükten sonra bonservisini alacak.