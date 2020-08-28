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    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
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    Cabezas koptu geliyor! 23 yaşındaki oyuncu Cimbom’a çok yakın

    çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılı yönetim alınacak oyuncuları belirlemeye çalışırken Kolombiyalı stoper ’ın listenin en başında olduğu öğrenildi. Bonservisi elinde olan 23 yaşındaki oyuncunun bir dönem çapraz bağlarından ameliyat olduğu için ayrıntılı olarak sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    Cabezas koptu geliyor!

    çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılı yönetim alınacak oyuncuları belirlemeye çalışırken Kolombiyalı stoper 'ın listenin en başında olduğu öğrenildi. Bonservisi elinde olan 23 yaşındaki oyuncunun bir dönem çapraz bağlarından ameliyat olduğu için ayrıntılı olarak sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
    Cabezas sağlık kontrolünde bir şey çıkmaması durumunda sözleşme imzalanması bekleniyor. 'in 23 yaşındaki stoperi çok beğendiği ve transfer listesine aldığı biliniyor. Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması da bir avantaj olarak gösteriliyor.

    INSTAGRAM'DAN ÖZEL PAYLAŞIM
    Bu arada Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas Instagram hesabından uçakla bir Türk bayrağı paylaştı. Bu gelişme genç oyuncunun Galatasaray'la görüşmek için 'a geleceği şeklinde yorumlandı. Cabezas'ın ülkesinde verdiği röportajda, "Kendimi kanıtlamak istiyorum. Galatasaray benim için çok önemli bir kulüp. Orada oynamak bana mutluluk verir" dediği öğrenildi.

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