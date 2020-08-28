Cabezas koptu geliyor! 23 yaşındaki oyuncu Cimbom’a çok yakın

Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı- Kırmızılı yönetim alınacak oyuncuları belirlemeye çalışırken Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas'ın listenin en başında olduğu öğrenildi. Bonservisi elinde olan 23 yaşındaki oyuncunun bir dönem çapraz bağlarından ameliyat olduğu için ayrıntılı olarak sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Cabezas sağlık kontrolünde bir şey çıkmaması durumunda sözleşme imzalanması bekleniyor. Fatih Terim'in 23 yaşındaki stoperi çok beğendiği ve transfer listesine aldığı biliniyor. Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması da bir avantaj olarak gösteriliyor.

INSTAGRAM'DAN ÖZEL PAYLAŞIM

Bu arada Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas Instagram hesabından uçakla bir Türk bayrağı paylaştı. Bu gelişme genç oyuncunun Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geleceği şeklinde yorumlandı. Cabezas'ın ülkesinde verdiği röportajda, "Kendimi kanıtlamak istiyorum. Galatasaray benim için çok önemli bir kulüp. Orada oynamak bana mutluluk verir" dediği öğrenildi.