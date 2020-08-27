Trabzon'da uzun zamandır stoper bölgesinde yaşanan belirsizlik son buluyor. Bordo-Mavililer Brezilyalı tecrübeli savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Sambacı Vitor Hugo'yu Palmerias'tan satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Karadeniz Fırtınası, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

BREZİLYALI SAYISI 4'E ÇIKACAK

Fırtına'nın kulübünü de ikna etmesi durumunda transfer kısa süre içerisinde sonuçlanacak. Trabzonspor'da şu an 3 Brezilyalı oyuncu bulunuyor. Vitor Hugo ile bu sayı 4'e çıkabilir.