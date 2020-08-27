Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Stopere son aday ! savunmayı sağlama alacak

    'da uzun zamandır stoper bölgesinde yaşanan belirsizlik son buluyor. Bordo-Mavililer tecrübeli savunma oyuncusu ’yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Sambacı Vitor Hugo’yu Palmerias’tan satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen , oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

    Stopere son aday Vitor Hugo!

    'da uzun zamandır stoper bölgesinde yaşanan belirsizlik son buluyor. Bordo-Mavililer tecrübeli savunma oyuncusu 'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Sambacı Vitor Hugo'yu Palmerias'tan satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen , oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

    BREZİLYALI SAYISI 4'E ÇIKACAK
    Fırtına'nın kulübünü de ikna etmesi durumunda transfer kısa süre içerisinde sonuçlanacak. Trabzonspor'da şu an 3 Brezilyalı oyuncu bulunuyor. Vitor Hugo ile bu sayı 4'e çıkabilir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Stopere son aday Vitor Hugo! Karadeniz Fırtınası savunmayı sağlama alacak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri