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    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
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    GranFondo Bursa için geri sayıma geçildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin himayesi ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek GranFondo Bursa, 30 Ağustos Pazar günü koşulacak. Pandemi süreci sonrasında Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak.

    GranFondo Bursa için geri sayıma geçildi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek GranFondo Bursa, 30 Ağustos Pazar günü koşulacak. Pandemi süreci sonrasında Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak.

    NBA KULÜPLERİNDEN TARİHİ BOYKOT KARARI
    NBA     ekibi Milwaukee Bucks, Amerika'da yaşanan ırkçılık ve adaletsizliklerden dolayı Orlando maçına çıkmadı. Bucks'ın ardından dün gece karşı karşıya gelecek Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets da maçı boykot etme kararı aldı. NBA maçları iptal ettiğini açıkladı.

    YUNAN BASINI PAOK'U ÖVDÜ
    Yunan gazetelerinden Metro Sport, galibiyeti resital başlığı ile duyurarak PAOK'un haklı galibiyet aldığını yazdı.

    SERKAN KIRINTILI CEVAP BEKLİYOR
    Beşiktaş'ta kaleci adayları arasında bulunan Serkan Kırıntılı'nın Siyah-Beyazlı yönetimden cevap beklediği öğrenildi.

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    Haberler Spor GranFondo Bursa için geri sayıma geçildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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