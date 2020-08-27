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    • Spor
    • 27.08.2020 Gazete
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    İşte 2021 model ! Sarı-Lacivertliler bol alternatifli bir kadro oluşturdu

    En son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda elde eden bu sezon de büyük oynuyor. Lig biter bitmez transfer hamlesine başlayan Sarı- Lacivertliler 1 ayda transfer planlamasının yüzde 90’ını tamamlamayı başardı. Kanarya alınan yeni oyuncularla birlikte bol alternatifli şampiyonluk savaşı verecek bir kadro oluşturdu.

    İşte 2021 model Fenerbahçe!

    En son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda elde eden bu sezon de büyük oynuyor. Lig biter bitmez transfer hamlesine başlayan Sarı- Lacivertliler 1 ayda transfer planlamasının yüzde 90'ını tamamlamayı başardı. Kanarya alınan yeni oyuncularla birlikte bol alternatifli şampiyonluk savaşı verecek bir kadro oluşturdu.

    YILDIZLAR TOPLULUĞU OLDULAR
    Kadrosunu , Caner, Sosa, Novak, Lemos, Mert Hakan, ve gibi isimlerle daha da güçlendiren Fenerbahçe alınacak olan bir stoper ve bir santrforla birlikte kadrosunu daha da genişleterek gücüne güç katmış olcak.

    HER MEVKİNİN ALTERNATİFİ VAR
    Fenerbahçe'de her mevkinin alternatifi bulunuyor. Hatta bazı mevkilerde birden fazla seçenek de bulunuyor. Kadronun geniş olması zorlu karşılaşmalar öncesi Erol Bulut'un elini daha da güçlendirdi.

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