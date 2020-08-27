En son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda elde eden Fenerbahçe bu sezon transferde büyük oynuyor. Lig biter bitmez transfer hamlesine başlayan Sarı- Lacivertliler 1 ayda transfer planlamasının yüzde 90'ını tamamlamayı başardı. Kanarya alınan yeni oyuncularla birlikte bol alternatifli şampiyonluk savaşı verecek bir kadro oluşturdu.

YILDIZLAR TOPLULUĞU OLDULAR

Kadrosunu Gökhan Gönül, Caner, Sosa, Novak, Lemos, Mert Hakan, Valencia ve Sinan Gümüş gibi isimlerle daha da güçlendiren Fenerbahçe alınacak olan bir stoper ve bir santrforla birlikte kadrosunu daha da genişleterek gücüne güç katmış olcak.

HER MEVKİNİN ALTERNATİFİ VAR

Fenerbahçe'de her mevkinin alternatifi bulunuyor. Hatta bazı mevkilerde birden fazla seçenek de bulunuyor. Kadronun geniş olması zorlu karşılaşmalar öncesi Erol Bulut'un elini daha da güçlendirdi.