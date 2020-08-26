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    • 26.08.2020 21:40
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     2020-2021 sezonu fikstür çekildi! İşte derbi tarihleri...

    Son dakika haberi...  2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.  () Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminde derbi tarihleri de belli oldu.

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    2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor ve derbi haftaları da belli oluyor.

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. () Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı.

    Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor...

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.

    Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek.

    1. HAFTA
    Ankaragücü - Erzurumspor
    Sivasspor - Alanyaspor
    Kayserispor - Kasımpaşa
    Rizespor - Fenerbahçe
    Hatayspor - Başakşehir
    Galatasaray - Gaziantep
    Karagümrük - Malatyaspor
    Göztepe - Denizlispor
    Trabzonspor - Beşiktaş
    Antalyaspor - Gençlerbirliği

    Detaylar gelecek...

    DERBİ HAFTALARI
    3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
    6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
    10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
    15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
    19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

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    Haberler Spor Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekildi! İşte derbi tarihleri...
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