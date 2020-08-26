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    • Spor
    • 26.08.2020 Gazete
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    'dan dev kayıp! 'a yenilerek Devler Ligi şansını kaybetti

     Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayallerine erken veda etti. Siyah- Beyazlılar tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ekibi 'a 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. böylece bundan sonra yoluna 3. ön eleme turundan devam etme zorunda kadı.

    Kartal'dan dev kayıp!

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayallerine erken veda etti. Siyah- Beyazlılar tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. böylece bundan sonra yoluna 3. ön eleme turundan devam etme zorunda kadı.

    CYLE LARIN FARKI 1'E İNDİRDİ
    Maçın 7. dakikasında Tzolis 'u 1-0 öne geçirdi. Aynı oyuncu 24'te farkı ikiye çıkardı. 29'da Yunan ekibinde Pelkas skoru 3-0 yaptı. 37'de Lens'in ortasında Larin farkı bire indirdi: 3-1. 40'da Akpom'un penaltı atışını Ersin kurtardı.

    LENS MUTLAK BİR GOLÜ KAÇIRDI
    İkinci yarının 47. dakikasında Oğuzhan'ın ara pasına hareketlenen Lens mutlak golü kaçırdı. 59'da Limnios'un şutunda Ersin başarılıydı. 65'te Akpom'un şutunu Ersin kurtardı. Maçı 3-1 kaybeden yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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    Haberler Spor Kartal'dan dev kayıp! Beşiktaş PAOK'a yenilerek Devler Ligi şansını kaybetti
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