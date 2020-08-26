Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayallerine erken veda etti. Siyah- Beyazlılar tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Kartal böylece bundan sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam etme zorunda kadı.

CYLE LARIN FARKI 1'E İNDİRDİ

Maçın 7. dakikasında Tzolis PAOK'u 1-0 öne geçirdi. Aynı oyuncu 24'te farkı ikiye çıkardı. 29'da Yunan ekibinde Pelkas skoru 3-0 yaptı. 37'de Lens'in ortasında Larin farkı bire indirdi: 3-1. 40'da Akpom'un penaltı atışını Ersin kurtardı.

LENS MUTLAK BİR GOLÜ KAÇIRDI

İkinci yarının 47. dakikasında Oğuzhan'ın ara pasına hareketlenen Lens mutlak golü kaçırdı. 59'da Limnios'un şutunda Ersin başarılıydı. 65'te Akpom'un şutunu Ersin kurtardı. Maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.