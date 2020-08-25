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    • 25.08.2020 20:08
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    Son dakika: 'ın karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

    son dakika haberi... 2. 'nda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ta karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

    Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

    son dakika haberi... 2. 'nda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ta karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

    Siyah-beyazlılarda yeni transferler N'Sakala, Welinton ve Mensah, PAOK karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

    Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan ve kiralıktan geri dönen Cyle Larin'i de ilk 11'de sahaya sürüyor. Beşiktaş'ın PAOK karşısında ilk 11'i şu şekilde:

    Ersin - Lens, Vida, Welinton, N'Sakala - Atiba, Necip, Boyd, Mensah, N'Koudou - Larin.

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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'ın PAOK karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
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